WiFi ouvert dans un espace accueillant du public: quelles obligations s’appliquent?

Vous fournissez un WiFi ouvert (ou pas d’ailleurs) dans un lieu accueillant du public? Quelques obligations vous incombent mais les textes de loi ne sont pas très clairs (comme tous les textes de loi) et les marchands de solutions logicielles en tout genre ont tendance à déformer la réalité pour vendre leur soupe.

Au passage, comme on aime la complexité, Hadopi, l’Europe et la RGPD n’ont pas simplifié la lecture de tout cela.

Démêlons le vrai du faux. Là, maintenant, tout de suite.

Vous faite partie des gens qui tiennent des restaurants, cafés, bars, brasseries, hôtels, pensions de famille, musées, salles d’audition, de conférences, de réunions “multimédia”, salles de spectacles, de projections ou à usage multiple ? Bravo vous êtes un ERP (établissement recevant du public) et il y a de grandes chances que vous fournissiez du WiFi et que l’on vous ait dit “olalala mais il faut enregistrer le nom des gens qui utilisent votre réseau WiFi, sinon vous irez en prison, et serez dévoré par un dragon”

Découvrez ci après comment les différents textes qui nous gouvernent se contredisent.. 🙂

Vrai ou faux? Il faut enregistrer des informations concernant l’utilisation de votre réseau ouvert

Tout à fait vrai. On va le préciser après, mais d’abord on va débusquer quelques mythes qui trainent. Donc commencez par cette réponse courte car après ça se complique.

Vrai ou faux? Il faut enregistrer le nom des gens qui se connectent à votre WiFi

Il n’y a pas de texte de loi qui spécifie qu’il faille enregistrer les *noms* des utilisateurs de votre WiFi ouvert (d’ailleurs, ça n’est pas forcément un WiFi , vous pourriez très bien avoir des prises réseau murales dans un hôtel, donnant accès à Internet que les obligations seraient les mêmes).

Pourtant sur des sites d’entreprises spécialisées en fourniture WiFi on peut lire des informations erronées comme

La Hadopi a ainsi rendu obligatoire la sécurisation des WiFi en accès libre. Elle impose de : Mettre en place un système d’authentification des utilisateurs Source: Site web de Noodo au 12 Février 2022

Bien sûr , écrire ce genre de choses.. ça aide à vendre des solutions qui ne sont en fait pas nécessaires et à faire des choses qui ne le sont pas non plus.

Si vous n’avez pas assez confiance en nous, peut être aurez vous confiance en la CNIL qui dit :

Existe-t-il une obligation d’identifier l’utilisateur de l’ordinateur ?

Non. Le cybercafé en question n’est pas obligé de relever et de conserver l’identité de ses clients pour fournir une connexion (ex : accès wifi ouvert). Il doit uniquement conserver les données techniques de connexion. En revanche, s’il fait le choix de procéder à l’identification préalable des utilisateurs, en leur faisant remplir une fiche d’inscription par exemple, il a l’obligation de conserver ces données pendant un an. Source: CNIL – 2010

Est-ce qu’il est interdit de demander aux gens qui se connectent sur votre WiFi leur nom? Pas du tout, mais vous entrez alors dans une démarche de collecte de données personnelles qui implique probablement une déclaration CNIL + traitement RGPD.

Au passage, oui les gens qui écrivent les lois ne sont pas toujours super malins notamment concernant les nouvelles technologies mais je crois qu’ils ont bien compris que faire remplir un formulaire “nom prénom email” dans lequel tu peux entrer absolument n’importe quoi, ça ne permettrait pas forccéééééément d’identifier un terroriste / un pirate.

Vrai ou faux? La Hadopi va me manger tout cru si mon WiFi n’est pas sécurisé en WPA3 , filtrage P2P, pierre anti-ondes et cage de Faraday

Bon déjà la Hadopi .. n’existe plus sous ce nom mais imaginons que ce n’est pas le cas et que vous vivez en Novembre 2021:

Plutôt vrai. Blague à part: la Hadopi demande du professionnel mettant à disposition sa connexion Internet tout un tas de choses assez irréalistes dans 90% des cas. Mais ne demande pas d’enregistrer le nom/prénom/numéro de sécu/taille de boxers de vos utilisateurs.

Hadopi demande que vous fassiez votre possible pour limiter & décourager les téléchargements illégaux, tout en piétinant la neutralité du net.

Voici un bref extrait du guide Hadopi à destination des professionnels dans sa partie à peu près réaliste de ce qui est techniquement faisable partout mais que presqu’aucun tenancier d’ERP ne sait faire:

Passons à la partie totalement irréaliste et techniquement mauvaise:

Notons donc qu’on propose à Catoch’ et Lolo (tenanciers d’un bar imaginaire en Aveyron ayant Internet avec une Livebox) de mettre en place sur leur box “du filtrage applicatif, du filtrage de contenus et d’urls“.

C’est bien sûr là que pêche à la fois l’utilisateur ET la technique: Catoch et Lolo ne savent même pas changer le nom de leur connexion WiFi ni le mot de passe donc ils se connectent encore à Livebox-E6565 avec le mot de passe de 26 caractères galère comme pas possible. Ouais, ils auraient pu renommer leur WiFi “Le Bar de Catoch et Lolo” mais ils ne savent pas le faire .. et ils s’en foutent probablement bien.

Alors leur demander de mettre en place du filtrage applicatif, de ports et contenus sur leur box (qui au passage.. ne sait faire que le filtrage de ports), bonjour la blague.

Hadopi vous demande de faire la police dans votre réseau, tandis que la police vous demande de faire la police dans votre bar. Mais pas d’enregistrer le faux nom donné par Michel qui voulait juste accéder à Internet.

Si vous avez trop de gens qui font du torrent (illégal) sur votre réseau et que vous vous faites repérer par *feu* l’Hadopi, votre personne morale (la société) pourrait se prendre une amende.

Vrai ou faux? Je suis responsable si quelqu’un utilise ma connexion Internet pour pirater du contenu

Bien sur que vous êtes coupable

Vrai mais compliqué

L’article L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle dit:

La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise. Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie au premier alinéa n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Source: Legifrance

Aussi depuis 2013, on ne peut plus demander la coupure de votre connexion Internet pour manquement caractérisé aux obligations sus-citées.

Première fois dans cet article que je vais dire “je suppose” : mais je suppose que vous pourriez ensuite chercher à vous retourner contre la personne ayant utilisé votre WiFi pour faire télécharger le dernier MP3 de David Guetta. Mais c’est juste une supposition. Et puis il faudrait trouver qui c’est.

Vrai ou faux? Je dois stocker les adresses de sites ou URL visitées par mes utilisateurs

Faux. C’est même interdit par l’article L. 34-I-V du Code des postes et des communications électroniques (CPCE pour les intimes).

Il dit en effet:

VI. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II bis à V portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

Mais on doit conserver quoi comme données alors?

Vous vous demandez pourquoi cette image de bois? Car Logging en anglais ça veut aussi dire coupe de bois. Mais aussi enregistrement de logs (journaux).

Les seules données que vous êtes tenu de conserver sont ce que l’on appelle les données techniques / de trafic.

D’où vient cette obligation?

Du charmant “Décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques.” que vous pouvez consulter ici si vous êtes insomniaque, dépressif (et / ou juriste / ou si vous cherchez à devenir l’un des ou les 3 qualificatifs précédents).

Dans son article R10-13 on peut lire:

I. – En application du II de l’article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : a) Les informations permettant d’identifier l’utilisateur ; b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ; d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ; e) Les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication. III. – La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d’un an à compter du jour de l’enregistrement.

Ce texte soumet les gens opérant un WiFi accessible au “public” (là encore vaste débat sur cette notion) à des obligations similaires que celles qu’ont les opérateurs Internet.

Et là boom, on panique , on se dit “Gonzague tu dis des bêtises depuis le début, regarde il est marqué qu’il faut stocker “Les informations permettant d’identifier l’utilisateur“ “

Mes chères brebies égarées (ok je m’emporte) , cela ne signifie pas du tout identifier nominativement l’utilisateur. Cela peut vouloir dire : adresse IP, adresse email.

Ca ressemble à quoi une donnée

Combien de temps faut garder tout ça ?

Maximum un an. Fallait lire c’est marqué au dessus!

Et si je le fais pas je risque quoi?

Un an d’emprisonnement et un petit bonus de :

75 000 euros d’amende pour les personnes physiques

375 000 euros pour les personnes morales.

Source: Article L. 39-3 du CPCE

Et si je refuse de communiquer les données que j’ai enregistré il se passe quoi?

Ca serait sacrément con d’avoir fait la démarche de stocker les données que demande la loi et de ne pas vouloir les transmettre à l’officier de police mais imaginons que vous êtes con:

Sera puni de trois mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43. Source: Article L. 39-4 du CPCE

Est-ce que des gens sont souvent verbalisés?

Non mais c’est arrivé pas plus tard qu’en 2020 à des gérants d’établissements grenoblois.

A quoi peuvent servir ces données?

Elles peuvent servir uniquement sur réquisition d’un officier de police judiciaire, d’un procureur de la République, d’un juge d’instruction, d’un gendarme mobilisé sur des sujets de terrorisme. Et dans de rares cas sur demandes de la Hadopi

Sources (oui elles sont plusieurs c’est une bande organisée):

The End

C’est fini!

J’ai tenté d’être le plus complet possible sans être juriste mais vous avez sûrement compris l’idée: c’est complicado.

D’un côté pour arrêter les bad guys , le gouvernement serait très content que vous stockiez absolument tout sur eux, de l’autre pour respecter un poquito la vie privée, le secret de la correspondance, la RGPD.. on ne peut pas stocker tout et n’importe quoi sur vous.

Cet article n’est pas parfait et si vous avez des commentaires ou des précisions à y apporter n’hésitez pas.

Merci à Yoann Gini d’avoir lancé la conversation.